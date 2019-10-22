Хозпостройки и огороды в Кеми пойдут под снос ради строительства новой школы

Администрация Кемского района Карелии собирается снести деревянные сараи и огороды, расположенные на территории, где планируется строительство новой школы.

Это следует из конкурсной документации к аукциону для выбора компании, которая будет сносить постройки в Кеми.

В локальной смете планируемых работ указано 36 тесовых сараев и 63 конструкции заборов, разграничивающих огороды. Когда их буду сносить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".