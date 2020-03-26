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Художник-реставратор музея "Кижи" Надежда Куусела прошла государственную  аттестацию

Новости. Экономика
14:20, 27 Марта 2020
фото: © Пресс-служба музей-заповедник "Кижи"
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Итоги реставрационной работы Надежды Сергеевны Куусела были рассмотрены в Москве на заседании Президиума Аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по проведению аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия.

Надежда Сергеевна работает в музее-заповеднике "Кижи" с 2000 года, художником-реставратором с 2005 года. Окончила факультет искусств и технологий Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, стажировалась в Государственном научно-исследовательском институте реставрации и во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

В музее Надежда Куусела занимается реставрацией икон, в общей сложности провела работы на 200 предметах музейной коллекции древнерусской живописи.

По результатам прохождения аттестации Надежде Сергеевне присвоена 2 категория художника-реставратора по направлению станковой темперной живописи. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2020 года №347 размещен на официальном сайте Минкультуры России.

Аттестация художников-реставраторов музея "Кижи" ведущими специалистами столичных реставрационных центров России дает высокую оценку деятельности музея по сохранению музейных предметов в соответствии с профессиональной требовательностью к результатам проведения консервационно-реставрационных работ.

Поздравляем Надежду Сергеевну с успешным прохождением аттестации!

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