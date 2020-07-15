Хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска (ФОТО)

Известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий запечатлел разрушенный детский городок, который подарил Петрозаводску фонд "Обнаженные сердца".

На своей странице в соцсети Олег Липовецкий разместил фото, на которых запечатлел полуразрушенную, изуродованную неприличными рисунками и нецензурными надписями детскую площадку в центре Петрозаводска.

"Так выглядит самая большая детская площадка в центре Петрозаводска, подаренная городу Фонд "Обнажённые сердца", -написал Липовецкий в комментарии к фото. - К сожалению, снимать лица запрещено, а то можно было бы к этому прибавить фотографии и видео толп пятнадцатилетних матярящихся подростков оккупировавших детские горки".

Олег Липовецкий отмечает, что детский городок – это, по его мнению, как раз то место, которое нужно охранять от вандалов.