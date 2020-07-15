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Хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. От читателей
15:11, 16 Июля 2020
фото: © страница Вконтакте Олега Липовецкого/vk.com/lipovetsky
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Известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий запечатлел разрушенный детский городок, который подарил Петрозаводску фонд "Обнаженные сердца".

На своей странице в соцсети Олег Липовецкий разместил фото, на которых запечатлел полуразрушенную, изуродованную неприличными рисунками и нецензурными надписями детскую площадку в центре Петрозаводска.

"Так выглядит самая большая детская площадка в центре Петрозаводска, подаренная городу Фонд "Обнажённые сердца", -написал Липовецкий в комментарии к фото. - К сожалению, снимать лица запрещено, а то можно было бы к этому прибавить фотографии и видео толп пятнадцатилетних матярящихся подростков оккупировавших детские горки".

Олег Липовецкий отмечает, что детский городок – это, по его мнению, как раз то место, которое нужно охранять от вандалов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-16 15:24:38
Этот известный когда уже на работу устроится ? Бродит бесцельно по городу и выискивает сломанные качельки. Работ по озеленению города полно. Кто его кормит и деньги на интернет дает ? Наверное паша лобков, не иначе.
Grek
2020-07-16 15:29:41
новый, Он же артист и режиссёр . творческая личность . за чем ему работать . он же творит .
Гость
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