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Новости. Экономика
12:13, 13 Марта 2019
фото: gov.karelia.ru

Хватит ли "Амкодору" денег, чтобы реализовать проект в Карелии?

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С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.

Белорусский холдинг "Амкодор" чуть менее года назад заявил о намерении инвестировать 18 млрд российских рублей в проект создания завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса.

ООО "Амкодор-Онего" выкупило производственный комплекс Онежского тракторного завода. Признанный банкротом ОТЗ был приобретён по итогам состоявшихся торгов.

Отмечалось, что будущая продукция будет "поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники", а объёмы выпуска лесных машин составят не менее 1000 единиц в год, что обеспечит предприятию "доминирующее положение на рынке лесопромышленной техники в России".

Собственно, с этого момента и следует начинать критический анализ белорусского проекта. Занимаясь исследованием региональных инвестиционных проектов уже более 20 лет, автор этих строк никогда не сталкивался с информацией о количестве работающих в республике лесозаготовительных машин "Амкодор". На лесозаготовке работают Valmet, Ponsse, Scania, Volvo и другие. Эти машины дешевле и надёжней аналогичной продукции минского предприятия.

Почему карельских лесозаготовителей заинтересуют новые белорусские машины? Тем более если учесть, что форвардер "Амкодор 2661-01" использует манипулятор 600-1Foresteri (Финляндия), а харвестер "Амкодор 2551-01" – харвестерную головку Kesla Foresteri 25RH (Финляндия). С компаниями, представляющими североевропейских партёров, налажено многолетнее сотрудничество, практической стороной которого являются выгодные условия по гарантийному и сервисному обслуживанию.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-13 15:01:49
Да нет никаких загадок, просто в нашем регионе плохой менеджмент и слабая инфраструктура :)
Американец
2019-03-13 13:55:18
не верю. Лукашенко ничего хорошего для России не сделал. Только все выпрашивает, а потом гадит
кир
2019-03-13 13:49:02
Не верю партнеру из "союзного государства". Они у себя могли бы всё это производить. Опять хотят хорошо жить за счет России.
Геннадий Гаврилов
2019-03-13 13:28:49
Может надо было подумать и все взвесить, нужно ли это предприятие и его продукция ,перед тем как начинать эту затею ?
Zim
2019-03-13 13:28:08
За 60 миллионов ОТЗ? Почему органы не возбудились? Почему нет громких уголовных процессов? За сколько Нелидов в свое время собирался продать двухэтажную развалюху без окон и дверей в Ланденпохах? За 40 миллионов?
Олег Реут
2019-03-13 13:47:54
Zim, Вы правы. Сегодня подъёзд в пятиэтажке-новостройке стоит дороже. При этом на покупку ушли практически все средства уставного капитала, если судить по отчётности.
Шкет
2019-03-13 14:38:06
Олег Реут, Покупал то реально не Амкодор-Онего , а холдинг Амкодор ( Белоруссия) . А то , что так дешево купили , виноваты сами карелы и минпромторг РФ .
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