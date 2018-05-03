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Новости. Общество
23:30, 03 Мая 2018

Идеальную продолжительность секса для женщин в зависимости от их возраста выявили ученые

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Дамы хотят половых актов длительностью 16 минут 7 секунд.

Итоги интересного исследования опубликовала австралийская компания Prolong. Эксперты заявили, что им удалось определить идеальную продолжительность секса для женщин.

Как оказалось, средняя длительность хорошего интима для дам составляет 16 минут 7 секунд. Однако этот показатель значительно варьируется в зависимости от возраста представительницы прекрасного пола, пишет "Блокнот".

Примечательно, что чем женщина старше, тем более продолжительный секс ей нужен. Так, дамы в возрасте от 36 до 44 лет говорят, что идеальный секс должен длиться в среднем 16 минут 12 секунд. А женщины 45-54 лет желают секса подольше - продолжительностью 17 минут 3 секунды.

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