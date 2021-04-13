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Игорь Костолевский оценил постановку Театра кукол Карелии: «Умно, талантливо, стильно!»

Новости. Культура
13:05, 14 Апреля 2021
фото: паблик Театра кукол Карелии в Facebook
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Труппа из Петрозаводска показала в Москве спектакль «О рыбаке и рыбке» в рамках Высшей национальной театральной премии «Золотая маска».

Театр кукол Карелии выступил в российской столице с показами спектакля «О рыбаке и рыбке», который выдвинут на соискание Высшей национальной театральной премии «Золотая маска». Новая постановка труппы из Петрозаводска получила высокую оценку профессионалов кукольного жанра и московских зрителей. После первого спектакля президент «Золотой маски», народный артист РФ Игорь Костолевский сказал о работе из Карелии: «Умно, талантливо, стильно!».

Эту сказку для детей и взрослых Театр кукол Карелии впервые представил публике в конце 2019 года. Спектакль поставила режиссер Яна Тумина, главные роли – Старика и Старухи – исполнили молодые актеры Марина Збуржинская и Олег Романов, художником постановки стала Кира Камалидинова.        

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Комментарии

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David .
2021-04-14 13:11:58
ну критик-твой звездный час! :)
Гость
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