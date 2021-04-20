Игорь Зубарев: «Инфраструктурные кредиты, предложенные президентом, открывают новые возможности для регионов»

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал послание президента Федеральному Собранию.

Парламентарий Игорь Зубарев принял сегодня участие в церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию. По мнению сенатора, глава государства предложил обновленную стратегию социального развития страны, предоставив регионам новые возможности для решения различных инфраструктурных проблем.

«Безусловно важно то, что несмотря на пандемию в России сохраняются существующие и вводятся дополнительные меры поддержки, как для населения, так и для представителей бизнеса. Но президент предлагает субъектам федерации принципиально новые инструменты для развития. Среди них — инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. Они станут локомотивом развития регионов. На эти цели до 2023 года субъектам федерации под конкретные проекты будет выделена внушительная сумма из федерального бюджета — 500 млрд рублей. Это примерно 10 годовых бюджетов Карелии! И эти деньги регионы смогут вложить в строительство автомобильных дорог, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии. И Карелия должна воспользоваться такой возможностью», — считает Игорь Зубарев.

Так, по мнению парламентария, инфраструктурный бюджетный кредит может стать одним из вариантов для реализации проекта межрегиональной автомобильной магистрали от Архангельска до Мурманска через карельское Поморье. О важности дороги Архангельск — Онега — Нюхча — Сумский Посад — Беломорск совсем недавно говорили в Законодательном собрании Карелии во время отчета главы республики. Но средств у республики на данный проект нет.

«Если Карелия с Архангельской областью будут вместе продуктивно работать над проектом и получат инфраструктурный бюджетный кредит, то мы сдвинем этот вопрос с мертвой точки. Кроме того, Беломорск может стать реальными воротами на Соловки, если там появиться новый причал. Этот проект также может стать приоритетным, как и многие другие проекты по развитию туристической отрасли нашей республики. Но, как отметил президент, региональные власти должны тщательно готовить документацию. Просто картинки правительство России сегодня не устраивают. Проекты должны пройти детальную экспертизу на федеральном уровне», — сказал сенатор.

Игорь Зубарев отметил, что Совет Федерации намерен в ближайшее время, в весеннюю сессию, принять первоочередные законы, направленные на реализацию решений, озвученных президентом в послании.