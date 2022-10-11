Игорь Зубарев: Работодатель должен взять на себя расходы по проезду вахтовиков

Новый законопроект позволит обеспечить гарантии социально-трудовых прав сотрудников, работающих вахтенным методом, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Проезд вахтовиков в ближайшем будущем станет заботой работодателей. Они будут обязаны доставлять вахтовиков до места выполнения работ и обратно, а также могут компенсировать стоимость проезда сотрудников от места жительства до места нахождения работодателя. Такие изменения вносятся в Трудовой кодекс. Законопроект уже принят в Госдуме. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Ни для кого не секрет, что в Карелии, как и других регионах России, многие работают вахтенным методом. Сегодняшние нормы Трудового кодекса не содержат конкретного положения об обязанности работодателя по доставке вахтовиков до места выполнения работ и обратно. Это нередко приводит к возникновению споров сторон трудовых отношений по данному вопросу. Хотя в постановлении Госкомтруда, Минздрава СССР и секретариата ВЦСПС 1987 года прописана обязанность работодателя по проезду вахтовиков. Рассматриваемый сейчас парламентариями законопроект предлагает инкорпорацию нормы 1987 года в Трудовой кодекс. Принятие законопроекта позволит обеспечить гарантии социально-трудовых прав работников», - считает сенатор.

Законопроектом также рекомендуется работодателю предусмотреть компенсацию стоимости проезда сотрудника от места жительства до пункта сбора. Размер и порядок такой компенсации устанавливается коллективным договором либо локальным нормативным актом.