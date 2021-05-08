Игорь Зубарев: За Великую Победу наш народ заплатил великую цену, и мы должны об этом помнить всегда

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев поздравил жителей Карелии с Днем Победы.

По мнению парламентария, День Победы всегда был и останется главным праздником для каждой семьи в нашей стране, праздником, объединившим несколько поколений россиян памятью о горечи потерь и гордостью за своих героических предков.

«За Великую Победу наш народ заплатил великую цену, и мы должны помнить об этом, сколько бы лет ни минуло с тех пор, сколько бы ни предпринималось попыток переписать историю. Значение победы в страшной войне с фашизмом переоценить невозможно. Ведь не только нам, но и жителям многих других стран наши деды и прадеды подарили право на мирную жизнь. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой жизни отстоял нашу свободу и независимость. Низкий поклон всем ветеранам! И в будни, и в праздники мы должны окружать вниманием и заботой всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. И я рад, что в прошлом году мы осуществили мечту ветеранов - открыли в Беломорске Музей Карельского фронта. Теперь у жителей Карелии и ее гостей, детей и молодежи есть возможность прикоснуться к истории, посмотрев одну из лучших экспозиций о Великой Отечественной войне в здании штаба фронта», - отметил Игорь Зубарев.

В День Победы сенатор пожелал всем, чья жизнь была опалена войной, долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви родных и близких.

«Вечная слава тем, кого уже нет с нами. Мирного неба всем нам - потомкам поколения победителей. Дорогие жители Карелии, с Днем Великой Победы!» - подытожил парламентарий.