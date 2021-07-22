«Играть настроением людей, попавших в беду, в это время — крайняя форма цинизма»

Депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал обращение в Счетную палату РФ, где парламентарий Эмилия Слабунова просила проверить финансирование мероприятий по борьбе с лесными пожарами.

Накануне внеочередного заседания Законодательного собрания Карелии, на котором предполагается обсудить ситуацию с лесными пожарами, депутат Эмилия Слабунова подготовила проект обращения республиканского парламента к председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину, в котором предложила проверить достаточность выделяемых региону средств из федерального бюджета на борьбу с огнем в карельской тайге.

На своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал обращение парламентария, отметив, что «кликуши всех оппозиционных мастей стараются политизировать ситуацию момента в своих интересах».

Лиминчук написал, что режим ЧС, введённый в карельских лесах, тревожит масштабом природного и отчасти антропогенного катаклизма.

«Иначе как бедствием эту ситуацию не назвать, — сказал Лиминчук. — Все в Карелии сопереживают жителям населённых пунктов, чьи границы оказались во власти огненной стихии. Смело можно сказать, что вся Карелия сплотилась вместе перед лицом общей беды. Храбрые добровольцы и волонтёры лично помогают в борьбе с лесными пожарами. Прогнозы синоптиков неблагоприятны на ближайшие недели, поэтому важно сохранять полную мобилизацию и концентрацию сил, средств всех огнеборцев для быстрого развертывания в любой точке Карелии. Власти Карелии проходят критическую точку испытания на прочность».

По словам депутата, тем не менее, беда не приходит одна.

«Кликуши всех оппозиционных мастей стараются политизировать ситуацию момента в своих интересах. Особенно выделяется яблочный трибун Эмилия Слабунова. Федеральный оппозиционный опыт помогает быстрым ручкам тарабанить в бубен „все пропало“. Политическая практика такого момента очень проста. Чем жёстче клеймишь власть, позиционируешь в любой неспособности любого действия, тем ярче играют эмоции. Играть настроением людей, попавших в беду, в это время — крайняя форма цинизма. Делается это осознанно и расчётливо», — возмутился Леонид Лиминчук.

Лиминчук заявил: «Стихия отступит, а вот вбрасываемые яблочные зерна раздора частично взойдут. Провокаторы были, есть и будут всегда. Все наши надежды и вера на плечах профессионалов, которые своим мужеством и доблестью защищают наше будущее. Надеюсь на вековую мудрость и настоящий жизненный опыт наших людей. Со стихией справимся, друзья!».