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«Играть настроением людей, попавших в беду, в это время — крайняя форма цинизма»

Новости. Общество
10:00, 28 Июля 2021
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал обращение в Счетную палату РФ, где парламентарий Эмилия Слабунова просила проверить финансирование мероприятий по борьбе с лесными пожарами.

Накануне внеочередного заседания Законодательного собрания Карелии, на котором предполагается обсудить ситуацию с лесными пожарами, депутат Эмилия Слабунова подготовила проект обращения республиканского парламента к председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину, в котором предложила проверить достаточность выделяемых региону средств из федерального бюджета на борьбу с огнем в карельской тайге.

На своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал обращение парламентария, отметив, что «кликуши всех оппозиционных мастей стараются политизировать ситуацию момента в своих интересах».

Лиминчук написал, что режим ЧС, введённый в карельских лесах, тревожит масштабом природного и отчасти антропогенного катаклизма.

«Иначе как бедствием эту ситуацию не назвать, — сказал Лиминчук. — Все в Карелии  сопереживают жителям населённых пунктов, чьи границы оказались во власти огненной стихии. Смело можно сказать, что вся Карелия сплотилась вместе перед лицом общей беды. Храбрые добровольцы и волонтёры лично помогают в борьбе с лесными пожарами. Прогнозы синоптиков неблагоприятны на ближайшие недели, поэтому важно сохранять полную мобилизацию и концентрацию сил, средств всех огнеборцев для быстрого развертывания в любой точке Карелии. Власти Карелии проходят критическую точку испытания на прочность».

По словам депутата, тем не менее, беда не приходит одна.
«Кликуши всех оппозиционных мастей стараются политизировать ситуацию момента в своих интересах. Особенно выделяется яблочный трибун Эмилия Слабунова. Федеральный оппозиционный опыт помогает быстрым ручкам тарабанить в бубен „все пропало“. Политическая практика такого момента очень проста. Чем жёстче клеймишь власть, позиционируешь в любой неспособности любого действия, тем ярче играют эмоции. Играть настроением людей, попавших в беду, в это время — крайняя форма цинизма. Делается это осознанно и расчётливо», — возмутился Леонид Лиминчук.

Лиминчук заявил: «Стихия отступит, а вот вбрасываемые яблочные зерна раздора частично взойдут. Провокаторы были, есть и будут всегда. Все наши надежды и вера на плечах профессионалов, которые своим мужеством и доблестью защищают наше будущее. Надеюсь на вековую мудрость и настоящий жизненный опыт наших людей. Со стихией справимся, друзья!».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2021-07-28 11:40:05
Омерзительно выглядит, почти как местная многогла... тьфу, безголовая, но многониковая гидра.
В отличие от Эмилии Эдгардовны.
тетка
2021-07-28 11:34:31
Какой неприятный тип! И чего вдруг задергался? Видимо, Слабунова в цель попала.
театральный критик
2021-07-28 11:22:02
вася попов сказал, что яблочнутых больше кормить не будет
кир
2021-07-28 11:11:20
Всё фигня. Только наши пьющие и курящие людишки во всем виноваты - они поджигают леса. Не молнии, не солнце и не НЛО. Полудикие примитивные племена без государственной дисциплины.
Leopol'd
2021-07-28 10:54:10
А чего разнервничался? Слабунова лишь предложила поискать дополнительных ресурсов, на будущее. Или понимает, что выявится его, в т.ч. бездействие и ошибки?
наташка
2021-07-28 10:47:08
Сколько либерды сразу повылазило
Off
2021-07-28 11:23:18
наташка, мужик .. да нет тут никого от ЛДПР... Это тебе от страха мерещится. :)
Вася
2021-07-28 10:32:15
отличается отвратительным и мерзким характером.
Тимофей
2021-07-28 10:30:42
Жутко-лицемерный тип . Зачем публиковать о таких заметки , позорище .
Вася
2021-07-28 10:24:55
ждут указания пиндосов
Дотошный
2021-07-28 10:17:16
То есть, Лиминчука надо понимать так: никто не должен никуда обращаться и беспокоиться,пока полностью не сгорим, и не выяснять : куда потрачены деньги!? Так!
Молодец! В какой партии такие умные, сомневаться не приходится!
Я беспартийный, старый человек,потому видел уже многое,но такого бардака с лесами никогда не было! Не говоря уже о провалах "реформ" почти во всех областях .....
Если честно, то на улучшение надежд мало,но верить хочется, что будут перемены.....
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