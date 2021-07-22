Депутат парламента Карелии подготовила обращение в Счетную палату РФ с просьбой проверить финансирование мероприятий по борьбе с лесными пожарами

Руководство палаты просят оценить достаточность выделенных республике федеральных средств.

Накануне внеочередного заседания Законодательного собрания Карелии, на котором предполагается обсудить ситуацию с лесными пожарами, депутат Эмилия Слабунова подготовила проект обращения республиканского парламента к председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину. Депутат предложила попросить Счетную палату проверить достаточность выделяемых региону средств из федерального бюджета на борьбу с огнем в карельской тайге, а также соответствие этого финансирования нормативным требованиям по приобретению лесопожарной техники, обеспечению ее хранения, содержанию, ремонту и обслуживанию, организации авиапатрулирования и пожаротушения, устройству и обслуживанию минерализованных полос, лесных дорог и кадровому обеспечению лесопожарных подразделений.

Как отмечается в тексте обращения, в 2021 году на охрану карельских лесов от пожаров были выделены средства в размере 146,4 миллиона рублей, в том числе из регионального бюджета – 500 тысяч. В 2020 году общее финансирование на эти цели составляло 172 миллиона рублей, из них на республиканскую долю приходилось 10,2 миллиона. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Карелии было выделено более 61 миллиона рублей на оснащение Центра лесопожарной техникой и оборудованием.

Площадь лесов в Карелии составляет 14,9 миллиона гектаров, при этом вся территория республики относится к зоне авиационного мониторинга лесов. По способам применения сил и средств территория разделена на районы наземной и авиационной охраны. К району применения наземных сил и средств относится 53% территории лесного фонда (территории, куда возможно доставить силы и средства пожаротушения наземным транспортом за время до 3-х часов), зона преимущественного применения авиационных сил и средств пожаротушения составляет порядка 47% территории.

Работами по предотвращению и тушению лесных пожаров в республике занимается «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», в который входят 7 авиаотделений. В их составе имеется парашютно-десантная пожарная служба и наземные формирования в виде 6 лесопожарных станций 3-го типа. Общая численность лесопожарных формирований учреждения составляет 270 человек, в том числе 150 работников ПДПС, 120 работников наземной службы пожаротушения (с учетом сезонных работников). Авиапатрулирование всей территории лесов Республики Карелия предусмотрено по 10 авиамаршрутам общей протяженностью 3 886 км. Для проведения лесоавиационных работ центром было запланировано заключение договоров на привлечение воздушных судов в общей сложности на 430 летных часов.