«Играть теперь не во что»: вандалы сломали игрушки детей в Медвежьегорске

В социальных сетях жители обсуждают вандалов, сломавших детские игрушки.

В паблике «Медвежьегорск Online» жители обсуждают происшествие в детском саду № 3 — неизвестные лица сломали все игрушки на детской веранде. Как оказалось, игрушки совсем недавно принесли в детский сад родители, и дети, которые с таким удовольствием с ними играли, теперь остались без развлечений.

«Дети настолько расстроены, сердце сжимается», — делятся жители. — «Как можно забрать или сломать что-то у 4-х летних детей?»