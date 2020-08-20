Игроку НХЛ рассекли голову коньком (ВИДЕО 18+)

Инцидент произошел во время матча второго раунда Кубка Стэнли.

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Александр Эдлер получил удар коньком в голову в матче второго раунда Кубка Стэнли против "Сент-Луис Блюз" в Эдмонтоне на стадионе "Роджерс Плэйс". Видео инцидента было опубликовано на канале How2TechTips в YouTube, пишет Lenta.ru.

В конце второго периода швед вступил в борьбу с форвардом соперника Джорданом Киру, который потерял равновесие и высоко поднял ногу. Удар пришелся в область уха, у Эдлера началось кровотечение. Защитник сразу же покинул площадку и больше не возвращался в игру.