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IKEA планирует вернуться в Россию

Новости. Общество
22:00, 24 Августа 2022

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Ретейлер IKEA не ищет покупателя на бизнес в РФ.

IKEA не планирует продавать свой бизнес в России и рассчитывает открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

По его словам, склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ретейлера в РФ, а заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить в будущем товары по договорным ценам.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «сохранение корпоративной культуры и стандартов работы для IKEA» стало принципиальным решением при принятии сценария по приостановке работы в России.

«Заводы компания, конечно, продает ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости. Стратегия такая: склады освободить, магазины оставить — но пока закрытыми. На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов», — сказал спикер.

3 марта IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.

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