Икону Мучениц Софии, Веры, Любови и Надежды показали в музее «Кижи»

Стилистически икона близка работам космозерских иконописцев Абрамовых.

В музее «Кижи» показали икону Мучениц Софии, Веры, Любови и Надежды, которая хранилась в фонде музея в комплекте икон из часовни во имя Архангела Михаила из деревни Леликозеро при перевозке памятника архитектуры на территорию основной экспозиции музея острова Кижи. Об этом сообщили в паблике учреждения.

Сейчас икона находится на своем изначальном месте в местном ряду иконостаса часовни.



Как рассказали в источнике, в последний день сентября христиане почитают живших в Риме во II веке н.э. мучениц Веру, Надежду и Любовь, а также мать их Софию.

Согласно древнему житию, в 137 году, когда Вере было 12 лет, Надежде — 10, а Любови — 9 лет, император-язычник Адриан, узнав об их приверженности вере во Христа, отправил девочек на мучения. Они не отреклись от своей веры и приняли мученическую гибель на глазах своей матери. Она похоронила своих дочерей и на третий день скончалась на их могиле.





Греческие имена девочек — Пистис, Элпис и Агапэ — были переведены на старославянский язык (Вѣра, Надежда, Любы), а имя их матери Софии («мудрость, разумность») оставили без перевода. Существует версия, что святые не были реальными личностями, а представляют собой персонификации христианских добродетелей.



Стилистически икона близка работам космозерских иконописцев Абрамовых, особенно иконам «неба» из часовни Николая Угодника деревни Мелой губа. Учитывая, что поновление икон в часовне, согласно надписи на тябле иконы «Страшный суд», выполнялось Михеем Ивановичем Абрамовым, вполне вероятно, что данная икона исполнена именно им.