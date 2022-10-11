890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Двоих рыбаков в последний момент сняли с тонущей лодки на Ладоге (ФОТО)
Сегодня 07:40
В ноябре изменится схема движения транспорта в Петрозаводске
Сегодня 08:05

Имена уехавших из России во время мобилизации предложили прописывать на доске позора

Новости. Общество
18:40, 20 Октября 2022
фото: © Виталий ПАРУБОВ / Комсомольская правда

Новости партнеров

Депутат Заксобрания Пермского края выступил с инициативой создать доску позора для тех, кто из-за мобилизации покинул страну, пишет «Коммерсант».

Депутат Заксобрания Пермского края от ЛДПР Николай Благов предложил создать в регионе доску позора с именами жителей, покинувших Россию в период мобилизации, пишет «Коммерсант». 

«В нашем крае предлагаю проявить инициативу и сделать доску почета и доску позора. Хотелось бы, чтобы соседи и все взрослые люди знали и тех, кто нас предал, и тех, кто за нас кровь проливает», — заявил Николай Благов.

Кроме того, по его словам, в целом в стране несколько сотен тысяч человек убежали, как трусы.

«Полбеды — те, кто перешел границу Казахстана и где-то там чуть-чуть прячется. Есть же часть людей, которые подписали документы на границе с Грузией о том, что они признают наше государство агрессором. Конечно, дети за родителей не отвечают, но родители за детей отвечают и родственники тоже. Поэтому, я надеюсь, государство примет частичное поражение в правах», — заявил парламентарий.

Спикер Заксобрания Пермского края Валерий Сухих назвал это предложение «непростым вопросом» и предложил согласовать его с председателем оперативного силового штаба региона. 

Напомним, частичную мобилизацию своим указом от 21 сентября объявил президент России. После началась массовая миграция граждан в соседние страны.

Наиболее популярными направлениями стали Казахстан, Грузия и Армения. По данным МВД Грузии, с 17 по 26 сентября в страну прибыли 78 742 гражданина России.

По данным МВД Казахстана, после объявления частичной мобилизации в России на территорию Казахстана въехало более 200 тысяч россиян.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.10.2022, 23:09
Экстренные службы Петрозаводска подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата (СРОЧНО)
14.10.2022, 06:40
Съемки фильма в Карелии вызвали недовольство среди части населения, а ночью декорации разрушили  
14.10.2022, 13:29
РЖД предлагает туристам посмотреть на величие Карелии за 145 тысяч рублей
16.10.2022, 09:19
Уродливые арт-объекты убрали с набережной Петрозаводска (ФОТО)
14.10.2022, 09:36
Снег и холод идут в Карелию
13.10.2022, 20:30
Россияне нашли возможность въезжать в Финляндию по туристической визе

Аналитика

18.10.2022 10:20
Обществоведение
Коммунальная чистка
Почему из компании, отвечающей за отопление половины Карелии, должны уволить сразу 40 человек?
Санкции ударили по-живому
14.10.2022 16:01
«Дорогие мои старики…»
13.10.2022 12:42
Кто подсунул взятку экс-главе Минтранса Карелии
12.10.2022 13:49
«Нас прессовали»
11.10.2022 14:10
Одна земля: как символическая капсула объединит Петрозаводск и Луганск
10.10.2022 12:10
Крепкое рукопожатие Кайдалова
07.10.2022 09:44
Вся аналитика

Чтиво

14.10.2022 16:00
Без политики
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
Где можно посмотреть кино, оценить работы петрозаводских художников, сыграть в Квиз и вкусно поесть? И при этом так, чтобы ваш ребенок тоже был сыт, весел и занят? Ответ прост: новое пространство «Дом культуры» в торгово-развлекательном центре «Тетрис».
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
04.10.2022 13:20
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.