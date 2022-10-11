Имена уехавших из России во время мобилизации предложили прописывать на доске позора

Депутат Заксобрания Пермского края выступил с инициативой создать доску позора для тех, кто из-за мобилизации покинул страну, пишет «Коммерсант».

Депутат Заксобрания Пермского края от ЛДПР Николай Благов предложил создать в регионе доску позора с именами жителей, покинувших Россию в период мобилизации, пишет «Коммерсант».



«В нашем крае предлагаю проявить инициативу и сделать доску почета и доску позора. Хотелось бы, чтобы соседи и все взрослые люди знали и тех, кто нас предал, и тех, кто за нас кровь проливает», — заявил Николай Благов.



Кроме того, по его словам, в целом в стране несколько сотен тысяч человек убежали, как трусы.



«Полбеды — те, кто перешел границу Казахстана и где-то там чуть-чуть прячется. Есть же часть людей, которые подписали документы на границе с Грузией о том, что они признают наше государство агрессором. Конечно, дети за родителей не отвечают, но родители за детей отвечают и родственники тоже. Поэтому, я надеюсь, государство примет частичное поражение в правах», — заявил парламентарий.



Спикер Заксобрания Пермского края Валерий Сухих назвал это предложение «непростым вопросом» и предложил согласовать его с председателем оперативного силового штаба региона.



Напомним, частичную мобилизацию своим указом от 21 сентября объявил президент России. После началась массовая миграция граждан в соседние страны.



Наиболее популярными направлениями стали Казахстан, Грузия и Армения. По данным МВД Грузии, с 17 по 26 сентября в страну прибыли 78 742 гражданина России.



По данным МВД Казахстана, после объявления частичной мобилизации в России на территорию Казахстана въехало более 200 тысяч россиян.