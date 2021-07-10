«Иначе мы не выживем»: приют для бездомных животных в городе Карелии ищет руководителя, который возьмет все в свои руки (ВИДЕО)

Руководитель приюта для бездомных животных в Кеми Светлана Лазарева рассказала, что их организация находится на грани закрытия и ищет человека, который возьмет все в свои руки.

Обращение руководителя приюта "Уши. Лапы. Хвост" Светланы Лазаревой появилось в паблике «Общественный контроль. Кемь».

«На данный момент сложилась печальная ситуация – приют на грани закрытия, - рассказала Светлана Лазарева. - Большая проблема – в пристройстве животных. Мы ищем человека, который сможет взять все в свои руки, волонтерами мы обеспечим. Просто уже нет сил тянуть на себе практически весь город… Была проделана большая работа, здание нам выделили без окон, без дверей. Мы все сделали своими силами – окна вставляли, двери у людей собирали. Теперь нужно, чтобы эта работа продолжалась. Иначе все животные – около 40 собак и 20 кошек могут оказаться на улице, они пополнят ряды бездомышей.

Очень просим, умоляем, может кто-то согласится приехать или как-то по-другому взять на себя ответственность и возглавить приют. А мы обещаем помогать во всех начинаниях».