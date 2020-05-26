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Индекс самоизоляции в Петрозаводске продолжает падать

Новости. Общество
13:59, 27 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В Петрозаводске 27 мая на улицах очень много людей.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 27 мая в 13.30 составил 1,2 – на улице очень много людей. С начала введения режима повышенной готовности в Карелии это самый низкий показатель.

Напомним, глава Карелии 25 мая подписал распоряжение о смягчении ограничительных мер в республике. Жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Но при условии соблюдения социальной дистанции и использования масок и перчаток.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-27 14:24:52
Полное неповиновение власти. Так жить нельзя. Корона не позволит. :)
новый
2020-05-27 14:10:10
Либерастня шастает со своими айфонами по городу, а потом истерят, что за ними следят. Клоуны.
Гость
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