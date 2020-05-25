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Жителям Карелии разрешили групповые занятия спортом на улице

Новости. Спорт
21:03, 25 Мая 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Глава Карелии 25 мая подписал распоряжение о смягчении ограничительных мер в республике.

В Карелии с сегодняшнего дня разрешаются занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Но при условии соблюдения социальной дистанции и использования масок и перчаток.

Занятия спортом в закрытых помещениях пока под запретом до 31 мая, сообщил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Ранее вице-премьер правительства РК Дмитрий Родионов пообещал, что фитнес-клубы в Карелии откроют в начале лета.

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