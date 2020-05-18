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Фитнес-клубы в Карелии откроют в начале лета, пообещал вице-премьер правительства Родионов

Новости. Общество
16:42, 19 Мая 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В ходе онлайн-совещания с предпринимателями глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-премьер правительства по вопросам экономики Дмитрий Родионов обсудили сроки и условия открытия фитнес-залов и тренажерных клубов в регионе.

В минувший понедельник, 18 мая, глава Карелии Артур Парфенчиков провел онлайн-встречу с предпринимателями республики.

В ходе диалога бизнеса и власти предприниматель Артем Чепарев, представлявший фитнес-клуб "Олимп", обратился с вопросом о возможных сроках и условиях открытия тренажерных залов.

"Спорт для многих является неотъемлемой части жизни, - сказал Артем Чепарев. – Люди звонят и спрашивают: когда мы уже откроемся".

В своем выступлении предприниматель заверил власти, что готов на любые условия, лишь бы фитнес-центру разрешили открыться.

"В Финляндии фитнес-клубы посещают, - отметил Чепарев. – И посетители там находятся в масках. Существуют специальные маски для занятий спортом, которые используют для тренировки выносливости. Я готов работать хоть круглосуточно, чтобы соблюсти технические перерывы на проветривание, например".

На все доводы по поводу открытия фитнес-клубов и тренажерных залов Артур Парфенчиков и Дмитрий Родионов ответили, что, в принципе, готовы открыть их, но при жестком соблюдении всех требований.

Одним из таких условий к открытию тренажерных и фитнес-залов, стало ношение маски.

"По поводу масок, - сказал Артур Парфенчиков. – Наверное, процесс кардиотренировки в маске имеет свои преимущества, потому что фактически моделируется тренировка в горах. Надо рекомендовать людям, когда они занимаются в маске, снижать нагрузки. В первую очередь, следить за пульсом. В маске ты будешь выполнять меньший объем тренировок. В условиях большего потребления углекислого газа - это достаточно хороший и полезный тренировочный эффект. Кому-то, может быть, и понравится в маске тренироваться. Это требование времени, надо быть к этому готовым. Не хочешь в маске, - мы сегодня разрешили бегать на свежем воздухе".

Вторым условием стали перегородки.

"Есть такая европейская практика, как установка разделительных кабин у тренажеров, - заявил Парфенчиков. - Это все делается из легких материалов, даже плотный полиэтилен подойдет. Не глобальные вещи".

Ну и, конечно, соблюдение социального расстояния, проветривание помещений, ограничение количества занимающихся… И тогда можно подумать об открытии.

"Я бы предложил фитнес-центры с начала лета попробовать открывать, разрешить им работу, но без бассейнов и групповых программ", - сказал Дмитрий Родионов. 

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