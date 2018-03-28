Индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан освободят от налоговой отчетности

Министерство финансов освободит индивидуальных предпринимателей и самозанятых от необходимости подготовки отчетности за счет специального режима налогообложения.

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, как сказано в послании президента РФ, будут вообще освобождены от отчетности. Для этого внедрим новый специальный режим налогообложения, позволяющий с использованием мобильного приложения автоматически начислять налоги и уплачивать из онлайн с нулевыми издержками для налогоплательщика", — сказал Силуанов, чьи слова цитирует RNS.

Министр финансов также пообещал прекратить практику "тихого" увеличения изъятий у бизнеса за счет систематизация неналоговых платежей.

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