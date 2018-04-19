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Новости. Общество
18:40, 19 Апреля 2018

Инфекционисты просят не принимать душ каждый день

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Достаточно это делать один-два раза в неделю.

Как пояснила специалист по инфекционным заболеваниям из Колумбийского университета (США) Элейн Ларсон, ежедневный душ повышает риск инфекций, пишет health.mail.

Дело в том, что слишком частое воздействие на кожу воды и моющих средств нарушает процесс естественного увлажнения, делает кожу слишком сухой. В результате на ее поверхности появляются микротрещинки, которые могут стать входными воротами для патогенных микробов.

"Люди обычно принимают душ из гигиенических соображений, и думают, что так они защитят себя от болезней, но с бактериологической точки зрения дело обстоит совершенно иначе", — пояснила Ларсон.

Согласен с ней и дерматолог из Университета Джорджа Вашингтона Брэндон Митчелл (Brandon Mitchell). Он объяснил, что ежедневное мытье лишает кожу натуральных жиров и нарушает ее бактериальную микрофлору — сообщество обитающих на поверхности кожи бактерий, поддерживающих работу иммунной системы. Особенно ярко негативный эффект проявляется, если вы пользуетесь антибактериальными средствами, например мылом или гелем для душа. И Ларсон, и Митчелл рекомендуют навсегда отказаться от таких средств.

Оба специалиста сошлись на том, что оптимальная частота принятия душа или ванны составляет один-два раза в неделю.

Пока вы достаточно часто моете руки и ежедневно меняете одежду, которая впитывает и накапливает все выделения тела и отмершие клетки кожи, никаких отрицательных последствий для здоровья такое сравнительно редкое мытье за собой не повлечет, уверяет Ларсон. Если же вы боитесь, что от вас будет неприятно пахнуть, достаточно каждый день обмывать подмышки, пах, то есть области, выделяющие наиболее остро пахнущий секрет.

Что касается мытья волос, то людям с очень сухой кожей головы стоит мыть их с шампунем не чаще раза в несколько недель. Тем, у кого нет такой проблемы, достаточно мыть волосы раз в неделю, а тем, у кого слишком жирная кожа головы или перхоть, — два раза в неделю, объяснил Митчелл.

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Комментарии

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sherhan2
2018-04-19 19:13:10
Ладно,сегодня не пойду.И носки менять не буду.Пусть бактериальная микрофлора порадуется. А дед Щукарь наверное вообще только под дождем моется.
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