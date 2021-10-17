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Infiniti превратился в автохлам после ДТП на Советском мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:52, 17 Октября 2021
фото: Аркадий Порогов, Андрей Казанцев /ДТП ПТЗ

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Жесткое ДТП произошло ранним утром в воскресенье на улице Правды, два человека пострадали.

Как пишет ДТП ПТЗ, 17 октября 5:30 утра на улице Правды произошло ДТП с Infiniti FX35. По словам очевидца Аркадия Порогова, Infiniti пронесся мимо него с другом на большой скорости, а через 5 секунд было слышно сильный удар и скрежет металла. На мосту Аркадий увидел разбитый кроссовер и сразу вызвал спасательные службы.

«Спустя 10-15 секунд с момента нашего прибытия на место аварии начали останавливаться машины с «неравнодушными», ещё через 2-3 минуты подъехали службы (ГИБДД, скорая), через ещё пару минут приехали МЧС. Было неприятно видеть «полуживых» людей в салоне... Они просто дышали... мы не могли им помочь, так как нельзя трогать пострадавших в жестком ДТП без квалификации в помощи, иначе можно им попросту навредить... Какими бы они дураками не были - надеюсь, что все живы», - публикует рассказ очевидца ДТП ПТЗ.

С места аварии водитель и еще один пассажир были доставлены в БСМП.

По сообщению МЧС в Карелии, 17 октября 05:40 пожарно-спасательные подразделение Петрозаводска (16 человек, 5 единиц техники) привлекались для ликвидации происшествия на дороге - наезд автомобиля на препятствие в районе моста «Советский».

Около 8.30 машину, превратившуюся в автохлам, увезли на эвакуаторе.


Столица на Онего

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Комментарии

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Изя
2021-10-17 12:36:09
Как пришло , так и ушло )) :)
комба
2021-10-17 11:11:18
Выбор наших людей. :)
petronik
2021-10-17 11:05:43
Догонялся... Лечить zа свой счет!
Гость
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