Infiniti превратился в автохлам после ДТП на Советском мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Жесткое ДТП произошло ранним утром в воскресенье на улице Правды, два человека пострадали.

Как пишет ДТП ПТЗ, 17 октября 5:30 утра на улице Правды произошло ДТП с Infiniti FX35. По словам очевидца Аркадия Порогова, Infiniti пронесся мимо него с другом на большой скорости, а через 5 секунд было слышно сильный удар и скрежет металла. На мосту Аркадий увидел разбитый кроссовер и сразу вызвал спасательные службы.

«Спустя 10-15 секунд с момента нашего прибытия на место аварии начали останавливаться машины с «неравнодушными», ещё через 2-3 минуты подъехали службы (ГИБДД, скорая), через ещё пару минут приехали МЧС. Было неприятно видеть «полуживых» людей в салоне... Они просто дышали... мы не могли им помочь, так как нельзя трогать пострадавших в жестком ДТП без квалификации в помощи, иначе можно им попросту навредить... Какими бы они дураками не были - надеюсь, что все живы», - публикует рассказ очевидца ДТП ПТЗ.

С места аварии водитель и еще один пассажир были доставлены в БСМП.

По сообщению МЧС в Карелии, 17 октября 05:40 пожарно-спасательные подразделение Петрозаводска (16 человек, 5 единиц техники) привлекались для ликвидации происшествия на дороге - наезд автомобиля на препятствие в районе моста «Советский».

Около 8.30 машину, превратившуюся в автохлам, увезли на эвакуаторе.



Столица на Онего