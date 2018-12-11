Инфляция в Карелии ниже, чем во многих регионах СЗФО

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11.12.18 10:42
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Цены на потребительские товары и услуги, характеризующие уровень инфляции, в Карелии на ноябрь выросли на 3,1% - это один из самых низких показателей в Северо-Западном федеральном округе.
По данным Карелиястата, по уровню инфляции по состоянию на ноябрь 2018 года Карелия находится на шестом месте.
Меньше, чем в Карелии с декабря 2017 года цены выросли лишь в Ленинградской и Архангельской областях.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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