Инфляция в Карелии ниже, чем во многих регионах СЗФО

Цены на потребительские товары и услуги, характеризующие уровень инфляции, в Карелии на ноябрь выросли на 3,1% - это один из самых низких показателей в Северо-Западном федеральном округе.

По данным Карелиястата, по уровню инфляции по состоянию на ноябрь 2018 года Карелия находится на шестом месте.

Меньше, чем в Карелии с декабря 2017 года цены выросли лишь в Ленинградской и Архангельской областях.

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