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Инфляцию в Карелии в июле сдержали новый урожай и конкуренция

Новости. Экономика
13:10, 19 Августа 2021
фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

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Годовые темпы роста цен на продовольственные товары в Карелии снизились в июле до 6,3%.

Об этом сообщила пресс-служба Отделения Северо-Западного ГУ Банка России — Национального банка по Республике Карелия.

«Поступление в продажу овощей нового урожая замедлило рост цен на картофель, огурцы и помидоры. Стали дешевле, чем годом ранее яблоки. Восстановление объемов производства и конкуренция на рынке отечественной мясной продукции сдерживали рост цен на мясо птицы и свинину», — говорится в сообщении.

В сфере услуг замедление годовой инфляции в июле до 4,4% связано с динамикой цен на услуги связи и зарубежный отдых. Борьба за клиента привела к пересмотру мобильными операторами отдельных тарифных планов и снижению их стоимости, а возросшее количество авиарейсов между Россией и курортами Турции замедлило темпы роста цен на услуги зарубежного туризма.

В сегменте непродовольственных товаров основной вклад в ускорение инфляции внесли стройматериалы и мебель — они подорожали под влиянием роста мировых цен на древесину и сокращения предложения этой продукции на внутреннем рынке. 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-19 13:16:11
Во, сегодня политически грамотно написано. Фигня, что цены продолжают расти, главное темпы роста снизились! :)
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