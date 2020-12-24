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Инициатива Карелии о статусе разрушенных памятников не нашла поддержки в Минкульте РФ

Новости. Культура
14:51, 25 Декабря 2020
фото: pixabay
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Министерство культуры России высказалось против инициативы парламента Карелии изменить процедуру снятия охранного статуса с разрушенных объектов культурного наследия.

Это следует из ответа министерства на обращение Законодательного собрания Карелии к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

Карельские депутаты предложили разработать порядок исключения руинированных и утраченных памятников архитектуры из реестра объектов культурного наследия. Сейчас, чтобы исключить такой памятник архитектуры из реестра, требуется много времени.  А когда это происходит, то с земельного участка снимаются все ограничения по строительству.

Депутаты считают это неправильным. Исключение памятников из реестра должно происходить "с одновременным закреплением за правообладателем земельного участка обязательств по возведению реплики утраченного объекта на основании архивных материалов", сказано в проекте обращения.

По мнению депутатов, это необходимо "для сохранения архитектурно-градостроительной среды исторических поселений и ее воссоздания".

Министерство культуры обосновало, почему оно против упрощения порядка исключения объектов культурного наследия из реестра.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-12-25 15:29:44
Кому они нужны? Даже бывшая детская поликлиника на Ленина всех уже достала.
Гость
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