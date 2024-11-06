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Инициативы карельских законодателей поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запада России

Новости. Общество
17:15, 07 Ноября 2024
фото: © Законодательное Собрание Вологодской области

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В Вологодской области прошла конференция ПАСЗР.

В Вологодской области 7 ноября состоялась 66-я Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Парламентарии Северо-Запада поддержали все инициативы, подготовленные законодателями Карелии, сообщила и. о. председателя Заксобрания республики Ольга Шмаеник.

Мы предложили установить ежемесячные выплаты для приемных родителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Другая инициатива касается включения в федеральную программу модернизации почтовых отделений дополнительных критериев, которые дадут возможность в приоритетном порядке обновлять сельские почтовые отделения на северных территориях. Считаем также важным запустить программу „Земский почтальон“, которая позволит привлечь специалистов в почтовые отделения на селе, в том числе в Арктической зоне

— рассказала Ольга Шмаеник.

Помимо и. о. председателя Заксобрания республики Ольги Шмаеник, Карелию на конференции представляли председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, председатель постоянного Комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления Анна Лопаткина.

Конференция ПАСЗР также приняла обращение, направленное на поддержку библиотек и музеев, которые являются структурными подразделениями  многофункциональных учреждений культуры. Парламентарии предложили Министерству культуры России внести изменения в правила предоставления субсидий регионам и выделять средства на модернизацию таких библиотек и музеев в рамках нацпроекта «Культура».

Кроме того, конференция поддержала обращение в адрес российского Правительства по увеличению финансирования мероприятий, направленных на сохранение Балтийской водной системы в рамках нового федерального проекта «Вода России».

Все наши предложения актуальны не только для нашей республики, но и для регионов Северо-Запада России. Они поддержаны одиннадцатью парламентами федерального округа. А когда такая поддержка есть, то шансы, что инициативы получат поддержку уже на федеральном уровне, в разы возрастают

— отметила Ольга Шмаеник.

Всего на конференции рассмотрели более 20 вопросов.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России в ноябре 2024 года отметит 30-летие. Ассоциация была образована в Вологде 17 ноября 1994 года по инициативе Заксобрания Вологодской области.

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