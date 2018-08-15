Инициатор банкротства УК "Сегежа групп" обжаловал отказ суда принять иск

Инициатор банкротства ООО "Управляющая компания "Сегежа групп", входящего в структуру Segezha Group, обжаловал решение Арбитражного суда Карелии отказать в принятии иска о банкротстве.

Жалоба на определение карельского суда направлена в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Апелляционная инстанция оставила заявление без движения, предписав истцу приложить необходимые документы, сообщают "Вести Карелии".

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