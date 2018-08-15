Инициатор банкротства УК "Сегежа групп" обжаловал отказ суда принять иск

По теме
Загрузка...
Инициатор банкротства ООО "Управляющая компания "Сегежа групп", входящего в структуру Segezha Group, обжаловал решение Арбитражного суда Карелии отказать в принятии иска о банкротстве.
Жалоба на определение карельского суда направлена в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Апелляционная инстанция оставила заявление без движения, предписав истцу приложить необходимые документы, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
14.08.2018, 07:20
08.08.2018, 10:55
10.08.2018, 11:44
10.08.2018, 10:00
Аналитика
13.08.2018 09:00
Обществоведение
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
10.08.2018 12:00
09.08.2018 10:09
07.08.2018 13:09
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
Сегодня 10:27
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии