Инновационные интеллектуальные устройства установлены в ПетрГУ для обучения студентов

ООО «НТЦ Механотроника», специализирующееся на разработчике интеллектуальных устройств, оборудовало лабораторию цифровой релейной защиты и автоматики для подготовки студентов и повышения квалификации специалистов в Петрозаводске.

Лаборатория создана на базе Физико-технического института ПетрГУ.

Об этом пишет газета «Петрозаводский университет». «Создание лаборатории позволит вывести подготовку студентов направления „Электроэнергетика и электротехника“ на новый уровень, отвечающий современному развитию техники, а также проводить повышение квалификации специалистов, уже работающих на производстве», — пишет газета. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».