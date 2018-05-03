Иномарка перевернулась на трассе в Карелии

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Житель Ленобласти перевернулся на автомобиле в Олонецком районе, сообщает УГИБДД по Карелии.
По информации ведомства, 2 мая в 02.05 в Олонецком районе на 266-м км трассы "Кола" 48-летний житель Ленинградской области на Ford Fusion допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия водитель получил травмы, назначено амбулаторное лечение.
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