Иномарка протаранила "четверку", медленно ехавшую по перекрестку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Странное ДТП произошло на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.

В среду, 18 сентября, в 7.57 на пересечении улиц Шотмана и Чапаева произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2104 и кроссовера Nissan.

ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда ВАЗ-2104 двигался по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. В это же время Nissan выезжал на улицу Чапаева.

От столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Видеокамера "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП.