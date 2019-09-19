16:10, 19 Сентября 2019
Иномарка протаранила "четверку", медленно ехавшую по перекрестку в Петрозаводске (ВИДЕО)
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Странное ДТП произошло на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.
В среду, 18 сентября, в 7.57 на пересечении улиц Шотмана и Чапаева произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2104 и кроссовера Nissan.
ДТП произошло на регулируемом перекрестке, когда ВАЗ-2104 двигался по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. В это же время Nissan выезжал на улицу Чапаева.
От столкновения автомобили отбросило на угол перекрестка.
Транспортные средства получили механические повреждения, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Видеокамера "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП.
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