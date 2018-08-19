Иномарка протаранила забор в Петрозаводске

На Зареке автомобиль врезался в забор, есть пострадавшие, сообщает УГИБДД по Карелии.

В субботу на улице Луначарского около дома № 44 произошла дорожная авария. 56-летний водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал за пределы проезжей частии врезался в забор.

В результате ДТП водитель получил травмы.