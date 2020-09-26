Иномарка сбила 12-летнего мальчика в Петрозаводске

После ДТП на улице Герцена ребенок был доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую субботу в 16:30 на улице Герцена 29-летний водитель, управляя автомобилем KIA, совершил наезд на 12-летнего пешехода. Мальчик неожиданно выбежал из-за стоящего автомобиля, справа налево по ходу движения KIA.

В результате ДТП ребенок был доставлен в ДРБ.



Госавтоинспекция Карелии

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее водитель иномарки в Петрозаводске чуть не сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.