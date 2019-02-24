Иномарка сгорела вместе с гаражом в поселке Карелии

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В Медвежьегорском районе Карелии сгорел гараж вместе с автомобилем, пожар тушили полтора часа, сообщили в МЧС Карелии.
В ночь с 23 на 24 февраля в 3.40 произошел пожар в частном гараже в деревне Кумса-2 Медвежьегорского района.
На место происшествия приехали 7 пожарных и 2 единицы техники.
В ходе ликвидации огня выяснилось, что в гараже находится автомобиль Renault Symbol.
Пожар тушили до 5.10. В результате строение полностью сгорело вместе с автомобилем.
Причины возгорания устанавливаются.
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