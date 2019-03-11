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Новости. Происшествия
10:00, 11 Марта 2019
фото: ГИБДД Карелии

Иномарка влетела под грузовик на трассе в Карелии

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В ДТП с участием фуры и иномарки в Пряжинском районе пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 10 марта в 14.50 в Пряжинском районе на 23 км автодороги "Крошнозеро-Эссойла" 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП травмы получили два человека: водитель автомобиля Mitsubishi, ему назначено амбулаторное лечение, и его 39-летний пассажир, который был госпитализирован в лечебное учреждение.

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