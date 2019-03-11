Иномарка влетела под грузовик на трассе в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
В ДТП с участием фуры и иномарки в Пряжинском районе пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 10 марта в 14.50 в Пряжинском районе на 23 км автодороги "Крошнозеро-Эссойла" 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.
В результате ДТП травмы получили два человека: водитель автомобиля Mitsubishi, ему назначено амбулаторное лечение, и его 39-летний пассажир, который был госпитализирован в лечебное учреждение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
05.03.2019, 13:05
05.03.2019, 11:56
10.03.2019, 14:30
10.03.2019, 11:00
04.03.2019, 12:37
Аналитика
Сегодня 12:26
Обществоведение
Члена Совета уполномоченных VIII съезда карелов Наталья Антонова прокомментировала планы администрации Пряжинского национального района Карелии по закрытию школы-сада в карельской деревне Савиново и селе Крошнозере.
Сегодня 12:03
07.03.2019 14:07
05.03.2019 13:05
05.03.2019 11:56
Чтиво
Сегодня 11:04
Личное мнение
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
Медиа
Новое
Сегодня 12:42
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии