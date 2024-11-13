Инопланетное вторжение увидели жители одного из районов Петрозаводска

Вторжение пришельцев поймали в объектив фотокамеры на Ключевой.
Красивая и в то же время захватывающая дух фотография вечернего неба над Петрозаводском появилась в паблике «Ключевая | Новости района».
Инопланетное вторжение на Ключевой сфотографировала местная жительница, написали в сети.
На снимке оказалась запечатлена луна, причем ночное светило отобразилось в то ли в дымке облаков, то ли устройство при фотосъемке добавило спецэффекты к изображению спутника Земли. Но кадр получился удивительный, даже завораживающий.
Подписчики в комментариях поделились впечатлениями от фото.
«Прекрасный снимок», — отметила одна из петрозаводчанок.
«Они туда прилетают постоянно, там база пришельцев», — не остался в стороне другой пользователь сети, внеся в обсуждение шутливую риторику.
Но как отметила автор фото, «вторжения не было, просто… луна».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание