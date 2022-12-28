Иностранец нарушил границы на территории предприятия в Петрозаводске

Житель соседнего государства пробрался на территорию одного из предприятий столицы Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сигнал тревоги поступил из охраняемого предприятия Петрозаводска. Росгвардейцы выехали на место. Сотрудник охранной службы сообщил, что неизвестный гражданин, минуя пропускной режим, незаконно проник на территорию через въездные ворота. При установлении личности выяснилось, что нарушитель — житель соседнего государства.

Росгвардейцы передали мужчину полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Росгвардия скрутила жительницу Карелии, привыкшую воровать продукты из одного магазина.