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Иностранные разведчики предупредили об угрозе мировой войны

Новости. Общество
22:00, 11 Ноября 2020
фото: pxhere.com
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Рост напряженности между США, Россией и Китаем может привести к глобальному военному конфликту, заключили в чешской военной разведке.

Миру все еще угрожает опасность глобального военного конфликта, говорится в опубликованном отчете чешской военной разведки за 2019 год. Об этом сообщает РБК.

"Возможный конфликт глобального характера, к которому движется современный мир, пока находится на первой стадии подготовки. Формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", — говорится в документе.

В докладе также отмечается, что поляризация интересов, мнений и разных установок в мире усилилась, а роль международного права значительно снизилась.

"Манипулятивное мышление, ошибочные предположения, предвзятые выводы и вытекающие из них действия в сочетании с отсутствием осознания ответственности привели к росту напряженности между глобальными соперниками — Соединенными Штатами, Китаем и Россией. Однако эти явления приводили к противоречиям даже между странами, считавшимися ранее близкими союзниками", — отметили авторы доклада.

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Комментарии

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кир
2020-11-11 22:12:22
Ещё бы поискали разведку у финнов.
однозначно
2020-11-11 22:11:46
Нагнетают обстановку в зоне Персидского залива. :)
Гость
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