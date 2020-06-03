Иностранные ученые потребовали освободить Юрия Дмитриева из-под стражи в Карелии

Более 400 ученых, писателей и журналистов из США и стран Европы подписали обращение с требованием немедленно освободить из-под ареста 64-летнего главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Письмо, составленное на английском и итальянском языках, представят на ближайшем заседании по делу Дмитриева в Петрозаводском городском суде. Оно состоится 15 июня.

Перевод обращения опубликован на сайте международного общества "Мемориал".

"Мы присоединяемся к российской интеллигенции, к сотням российских активистов и рядовых граждан, которые уже выступили в поддержку Юрия Дмитриева и других людей, подвергнутых аресту и травле за работу по сохранению советской истории, - говорится в петиции. - Мы призываем немедленно освободить Дмитриева из-под стражи. Ему должна быть предоставлена возможность продолжить работу по изучению истории ГУЛАГа и увековечиванию памяти жертв сталинской системы. Мы требуем, чтобы Дмитриеву, а также всем ученым и НКО, занятым подобными исследованиями, была гарантирована научная свобода".

Среди подписавших обращение - лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года Джон Максвелл Кутзее, бывший глава "Русской службы Би-би-си" Дэвид Мортон, писатель и переводчик Франка Каваньоли и многие другие. Полный список имен приводится на сайте "Мемориала".

Ранее на сайте британского правительства появилось письмо с требованием освободить находящегося в СИЗО главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Напомним, историк Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс продолжается.