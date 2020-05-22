Великобритания призвала освободить Юрия Дмитриева из-под стражи в Карелии

На сайте британского правительства появилось письмо с требованием освободить находящегося в СИЗО главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Заявление в поддержку Юрия Дмитриева опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании. Его перевод доступен на сайте международного общества "Мемориал".

Заявление "Содержание под стражей Юрия Дмитриева в Российской Федерации" представила первый секретарь делегации Великобритании в ОБСЕ Хелен Тиздейл на виртуальном Постоянном совете ОБСЕ.

"Соединенное Королевство по-прежнему глубоко обеспокоено продолжающимся содержанием под стражей Юрия Дмитриева, известного историка и главы Карельского отделения "Мемориала". Мы призываем к его освобождению из предварительного заключения как к немедленному первому шагу", - говорится в заявлении.

Автор документа указывает на то, что Постоянный совет ОБСЕ рассматривает "дело Дмитриева" как политически мотивированное судебное преследование. Британская сторона связывает арест Дмитриева с его деятельностью историка и представителя "Мемориала", специализирующегося на расследовании преступлений сталинской эпохи.

"Его арест в декабре 2016 года был произведен через два месяца после того, как российские власти включили Международное общество "Мемориал" в реестр "иностранных агентов", и через месяц после того, как российские государственные СМИ обвинили "Мемориал" в оказании помощи – цитата – "тем, кто стремится уничтожить Российское государство" – конец цитаты. Никто не должен становиться объектом преследования за свою работу по установлению и обнародованию правды о нарушениях прав человека в прошлом", - гласит текст заявления.

Автор документа призывает немедленно освободить Юрия Дмитриева.

Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс продолжается.

Ранее свыше 150 деятелей российской науки и культуры, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, направили обращение председателю Верховного суда республики Анатолию Наквасу с просьбой выпустить Юрия Дмитриева из-под стражи.