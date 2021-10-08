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Иностранный инвестор хочет построить в Карелии элитный туркомплекс там, где есть озеро и горы

Новости. Общество
10:19, 08 Октября 2021
фото: © схема: Минэкономразвития

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Министерство экономического развития Карелии готово поддержать проект строительства туркомплекса уровня «пять звезд» с яхт-клубом и горнолыжным комплексом, который предложил один из иностранных инвесторов.

О прошедших переговорах сообщается на официальном сайте министерства.

Кроме главы Минэкономразвития Олега Ермолаева в них участвовали министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская, начальник Управления по туризму Анна Борчикова и генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Карелия» Марина Кувшинова.

Об инициаторе проекта в Минэке сообщили, что это иностранный инвестор, который имеет «более чем десятилетний опыт инвестирования в туристический бизнес и целый ряд успешно реализованных проектов». В число таких проектов, по сведениям министерства, входит сеть отелей в Турции и Грузии.

«Инвестор высоко оценил перспективы развития туристической отрасли Карелии и сообщил о готовности инвестировать более чем 1,5 миллиарда рублей в создание туристического комплекса на территории республики. Планируется строительство пятизвездочного отеля с сопутствующей инфраструктурой, яхт-клуба, спортивной базы с горнолыжным склоном, а также объектов придорожного сервиса. В рамках инвестпроекта предусмотрено создание более 215 новых рабочих мест», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Минэк разместил на своем эскизы будущего туркомплекса. На них изображены бассейн и ресторан с видом на озеро, водный канал «Венеция» для плавания на лодках, площадка для хоккея и фигурного катания, термальный бассейн и горнолыжный склон с двумя трассами.

На вопрос «Столицы на Онего», где именно планируется строительство, в министерстве ответили, что решение еще не принято. Поэтому местоположение участка пока не раскрывается.

 

 

 
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