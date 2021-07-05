Иностранцам запретят работать в Контрольно-счетной палате Карелии

Запрет предполагается распространить и на россиян, имеющих вид на жительство за рубежом.

Депутат Николай Зайков внес на рассмотрение парламента Карелии проект поправок в закон о Контрольно-счетной палате республики, которые направлены на приведение его в соответствие с федеральными нормами. В частности, депутат Зайков предложил установить запрет на замещение должностей председателя, его заместителя и аудиторов КСП лицами, которые имеют иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом.

Такие требования ввела в нынешнем году в российское законодательство Государственная Дума. В Карелии запрет иностранцам работать в Контрольно-счетной палате предполагается установить с июля.