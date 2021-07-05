Реклама
Прислать новость
В Сочи самолет взлетел с затопленной полосы аэропорта 1
05.07.2021 22:30
Глава Петрозаводска распорядился проверить все люки после падения инвалида по зрению 10
05.07.2021 17:04
Тротиловые шашки нашли возле спорткомплекса в Петрозаводске 5
05.07.2021 15:29
Депутат Госдумы от Карелии предлагает вернуть «северные» пенсии 27
05.07.2021 16:51

Иностранцам запретят работать в Контрольно-счетной палате Карелии

Новости. Политика
10:19, 06 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Запрет предполагается распространить и на россиян, имеющих вид на жительство за рубежом.

Депутат Николай Зайков внес на рассмотрение парламента Карелии проект поправок в закон о Контрольно-счетной палате республики, которые направлены на приведение его в соответствие с федеральными нормами. В частности, депутат Зайков предложил установить запрет на замещение должностей председателя, его заместителя и аудиторов КСП лицами, которые имеют иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом.

Такие требования ввела в нынешнем году в российское законодательство Государственная Дума. В Карелии запрет иностранцам работать в Контрольно-счетной палате предполагается установить с июля.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-07-06 12:29:30
А у "бабы Вали" дети-внуки в по России-матушке не пристроенные бродят?
театральный критик
2021-07-06 12:11:20
У слабуновой детишки в це эуропе пристроены, поэтому она со светлым лицом борется за счастливую Россию будущего за всё хорошее против всего плохого на платной основе в заксобрании :) :)
кир
2021-07-06 11:26:28
Запретить квартирки иметь в городе, проживая в Финляндии, слабо?
David.
2021-07-06 11:32:06
кир, А почему нельзя? Жаба душит?
кир
2021-07-06 11:36:08
David., не жаба. Сдают случайным лицам. Усер не может туда уехать. Вот его точно жаба душит. Хотя гены постоянно требуют убежать из страны.
юнипер95
2021-07-06 10:54:40
т.е до этого они работали, работали на иностранное государство.
Отлично
Off
2021-07-06 10:31:28
Не забудьте Байдену запретить ..гадить в подъездах и воровать российский бюджет ! :)
Сеня
2021-07-06 10:39:23
Off,так и запретят . что с пенсионеров станет хе хе .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

Сегодня 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»