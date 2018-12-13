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Новости. Общество
22:00, 13 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Иностранцам запретят работать в такси

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В Госдуме рассмотрели законопроект, запрещающий работать в такси без российского гражданства.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил законопроект об агрегаторах такси внести норму, запрещающую работать на этом виде транспорта людям без российского гражданства, пишет "РИА Новости".

"На мой взгляд, надо на такси на первом этапе запретить иностранцам управлять легковыми такси. Уверен, что у нас достаточно водителей сегодня, которые способны управлять этим транспортом", – сказал Москвичев.
 
По его словам, такси – это единственный вид перевозок, который имеет свободный поиск пассажира и свободный маршрут, который задает пассажир, что говорит о том, что "безопасность на этом виде перевозок должна быть усилена".

Кроме того, парламентариям предстоит решить еще одну проблему – такси, по мнению Москвичева, не должно выходить на дороги, не пройдя техосмотр.

 
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