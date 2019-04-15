Иностранцы сядут в колонию за незаконное пересечение границы в Карелии

Четверо граждан Судана в июле пытались нелегально пересечь границу, сообщили в Сортавальском городском суде.

Сортавальским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении четырех граждан Судана, которые в июле пытались перейти границу РФ и Финляндии. Их попытка была пресечена сотрудниками отделения погранзаставы в п. Вяртсиля.

При рассмотрении уголовного дела выяснилось, что четверо граждан иностранного государства пытались попасть в другие страны Евросоюза через Финляндию. Они полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Виновным было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу.