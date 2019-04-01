Инспектор ДПС Петрозаводска помог водителю заправить авто

Сотрудник Госавтоинспекции Петрозаводска выручил водителя, у которого на дороге кончился бензин, сообщили в ГИБДД Карелии.

В отдаленном районе города Петрозаводска минувшей ночью в машине автолюбителя закончилось топливо, заправок рядом не было, к тому же в незнакомой местности водитель не мог сориентироваться.

На выручку пришел проезжающий мимо сотрудник Госавтоинспекции, которому мужчина объяснил свою проблему.

Инспектор отвез водителя на автозаправку, где в канистру заправили бензин и вернулись к "обсохшему" авто. Пожелав друг другу удачи на дорогах, инспектор и водитель отправились каждый по своим делам.