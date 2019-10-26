Инспекторы ГИБДД Карелии изъяли автомобиль у пьяного водителя

В Кондопожском районе автоинспекторы отстранили от управления автомобилем водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинпекции республики.

Инцидент произошел 25 октября на 73 км автодороги ст. Шуйская – Гирвас. Водитель ВАЗ был пьян.

"В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ", - сообщили в Госавтоинспекции.