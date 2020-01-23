Инспекторы обнаружили на автовокзале Петрозаводска автобус с неисправностями

Автоинспекторы проверили автобусы на автовокзале, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Инспекторы проверили 10 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров: документы, предусмотренные ПДД РФ, путевая документация, внешние световые приборы, ремни безопасности, режим труда и отдыха водителя.

В ходе мероприятия пресечено одно нарушение – в автобусе "Петрозаводск-Каскескесручей" были неисправны три ремня безопасности на пассажирских сиденьях.



Водитель автобуса привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством с техническими неисправностями.



В отношении должностного лица автопредприятия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы Петрозаводска проверят водителей автобусов.