Инспекторы обнаружили на автовокзале Петрозаводска автобус с неисправностями

Автоинспекторы проверили автобусы на автовокзале, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Инспекторы проверили 10 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров: документы, предусмотренные ПДД РФ, путевая документация, внешние световые приборы, ремни безопасности, режим труда и отдыха водителя.
В ходе мероприятия пресечено одно нарушение – в автобусе "Петрозаводск-Каскескесручей" были неисправны три ремня безопасности на пассажирских сиденьях.
Водитель автобуса привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством с техническими неисправностями.
В отношении должностного лица автопредприятия вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что автоинспекторы Петрозаводска проверят водителей автобусов.
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