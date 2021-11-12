Инспекторы поймали двух пьяных водителей на дорогах Карелии

Автомобилисты сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и поплатились за это.

В Кондопожском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада», за рулем которого находился 49-летний житель Кондопоги. Мужчина управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.

В Прионежском районе инспекторами был остановлен 60-летний водитель «Mitsubishi», который тоже управлял машиной в нетрезвом виде.

Состояние опьянения водителей подтверждено показаниями спецприборов. В отношении водителей инспекторы составили административные материалы. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до двух лет. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске водитель маршрутки пошел на таран, но жертве удалось увернуться.