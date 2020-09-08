Инспекторы вышли на охоту за "гонщиками" на трассе в Карелии

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фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Профилактическое мероприятие "Скорость и обгон" проходит в Прионежском районе.

С 8 по 11 сентября сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение водителями скоростного режима, правил обгона с выездом на полосу встречного движения. Об этом сообщает полиция Прионежского района.

"Несоблюдение этих норм ПДД РФ является основной причиной дорожных происшествий, в которых погибают или получают тяжелые травмы люди. Будьте внимательны на дороге, выбирая скоростной режим или совершая маневр обгона", - говорится в заявлении полицейских в соцсети.

Ранее были опубликованы кадры с места ДТП в Карелии, которое устроил водитель BMW во время обгона.

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