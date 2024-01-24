Инспекция труда выяснит причины тяжелых травм работника, упавшего с высоты

Инспекторы Карелии расследуют несчастный случай с работником общества с ограниченной ответственностью «Агроторг».

Государственная инспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая, который произошел с работником общества с ограниченной ответственностью «Агроторг».

Как рассказали в республиканской инспекции труда, работник компании упал с высоты и получил тяжелые травмы.

По результатам расследования инспекторы сделают вывод о причинах и обстоятельствах несчастного случая с работником ООО «Агроторг».