Инспекция труда выяснит причины тяжелых травм работника, упавшего с высоты

Инспекторы Карелии расследуют несчастный случай с работником общества с ограниченной ответственностью «Агроторг».
Государственная инспекция труда Карелии начала расследование несчастного случая, который произошел с работником общества с ограниченной ответственностью «Агроторг».
Как рассказали в республиканской инспекции труда, работник компании упал с высоты и получил тяжелые травмы.
По результатам расследования инспекторы сделают вывод о причинах и обстоятельствах несчастного случая с работником ООО «Агроторг».
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